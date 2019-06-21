最美閨蜜戒！南韓聯名「公主皇冠戒指」貝兒玫瑰水鑽好浪漫

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@lloyd_thegift

南韓知名飾品品牌LLOYD一向懂女孩們的心，前陣子才推出過《阿拉丁》（Aladdin）茉莉公主飾品，簡直燒壞大家的荷包。不過沒搶到的女孩們先別緊張，這次的「公主皇冠戒指」更是美麗大方，一樣讓你沉浸在幸福中，誰說戒指要男生送，女孩們自己也能買！

LLOYD堪稱韓劇御用品牌，常常推出公主系列商品總是燒壞大家，旗下戒指不論是自戴，或是與閨蜜一起佩戴，都相當可愛。這次的「公主皇冠戒指」（10K金／NT$1,580），以電影中的經典公主造型設計，分別推出5種款式，有大家熟悉的白雪公主、灰姑娘、長髮公主、貝兒、艾莉兒。

白雪公主

白雪公主最經典的造型，莫過於紅色的蝴蝶結頭飾。因此戒指也以這個概念做設計，中間的紅色寶石，搭配上兩側的小皇冠造型，同時鑲嵌著3個水鑽，華麗而典雅。只要看到它，就能想起白雪公主的勇敢和單純。

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灰姑娘

灰姑娘的公主戒指則是奧地利藍寶石，搭配玫瑰金的皇冠，給人高冷淑女的氣息。獨特簡約的流線設計，沒有白雪公主款式那麼複雜，卻讓中間的菱形寶石更加亮眼，絕對是女孩們的最愛。

長髮公主

長髮公主一直給人活潑勇敢的形象，而戒指設計也可愛大方許多。使用水滴型的淡紫色寶石，特殊造型搭配一旁的小花瓣，讓女孩們輕輕鬆鬆就能彰顯個人氣質。

貝兒

貝兒的優雅黃色深入人心，宛如花瓣一樣的纏繞著中間的玫瑰金寶石，再搭配兩顆優雅的水鑽，低調卻搶眼，適合一般上班或是上課佩戴。

艾莉兒

想到艾莉兒就會想起大海的寧靜藍色，除了可愛貝殼之外，戒指上點綴著華麗的水滴形狀寶石，好像大海的一滴眼淚。

目前LLOYD「公主皇冠戒指」已經在官網開賣，姐妹們快點手刀衝一波，自己的戒指自己買~

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