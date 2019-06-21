現金放得越多　「丟了錢包」被歸還機率就越大

▲研究指出，遺失的皮夾裡現金越多，拾獲的人歸還的機率越大。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

瑞士蘇黎世大學（University of Zurich）一項新研究指出，錢包裡的現金若是放得越多，拾獲的人歸還失主的機率就越大。研究主導者馬雷查爾（Michel Marechal）表示，錢包裡的金額越大，拾獲的人若不歸還失主的話，會有道德層面上的不安；反之，若是錢包裡一毛錢也沒有，拾獲的人也會認為沒有歸還的必要。

瑞士蘇黎世大學日前在科學期刊（New Scientist）上發表了一項研究，經由研究人員於40個國家中進行1萬7000次以上實驗，實驗方法為將含有少量現金或沒有擺放現金的錢包都放置一張失主的連絡資料卡，結果含有現金的錢包歸還率為51％，而不含現金的錢包歸還率則為40％。

除此之外，另一項實驗是將含有現金的錢包又分為裝有94.15美元和13.45美元，結果證實有大筆錢的錢包歸還率為72％，少量現金的錢包歸還率則為61％。

馬雷查爾指出，人們更傾向於返還更高的現金價值，因為他們不喜歡竊取的感覺，不過並不建議大家在自己的錢包裡投入更多的現金，因為若是沒有被歸還，你的損失將更大。

此外，馬雷查爾表示，研究中有發現歸還錢包的比例因國家而異，像是生活在氣候較冷與冬季較長國家的人歸還錢包的機率較大，但目前只是發現相關性，還無法解釋這些差異。