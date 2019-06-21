與俄總統問答連線！網友問「你是不是外星人？」　普丁提證據秒答

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行一年一度民眾問答直播。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）20日舉行一年一度民眾問答直播節目，讓民眾直接與普丁現場連線，再由俄羅斯各大國家電視台和廣播電台即時播出。普丁4小時內回答了81個問題，問題內容有國際政治和社會議題，沒想到竟然還有人問：「普丁是不是外星人？」

綜合外電報導，「與普丁直接連線」現場直播節目舉行，媒體先前像民眾徵求問題，高達上百萬則。節目直播在台灣時間6月20日下午5時開始，同時也有各種語言摘要直播的內容。

100萬則題目隨即抽出，相關問題內容包括國際政治和社會議題，例如低薪、退休金議題，或是醫療資源分布等，沒想到竟然有民眾問普丁「是不是外星人？」引起譁然。不過普丁被問後，卻直接爽快地回答「我不是」，甚至還提出證據為何否認自己是外星人。

「我不是外星人，我的親戚和小孩都可以作證，成為我的證人！」普丁認真回答，否認自己是外星人，引起網路討論。這次問答直播時間長達4小時8分鐘，而普丁回答了81個問題，也同時解釋俄羅斯經濟受到國際制裁影響，目前政府正推行政策改善。