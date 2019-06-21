射炮揭曉寶寶性別卻「射爆下體」！　準爸爸腿軟跪地：生一個就夠了…

實習記者黃可昀／綜合報導

美國田納西州一對情侶即將為人父母，11月就要迎來新生命，最近剛得知了寶寶的性別，想用創意的形式向家人們揭曉答案，於是邀請所有親戚一同開趴慶祝，在派對上利用「射炮」來公布孩子性別，想不到下一秒竟樂極生悲。

據《每日郵報》報導，19歲的史都爾德（Parker Stuard）是一名建築工人，不久前和18歲女友湯柏絲（Micah Toombs）有了愛的結晶，親友們都很好奇肚子裡的寶寶究竟是男是女。他們日前產檢完，終於知道了懷孕這幾個月來的疑問，迫不及待要用「放煙炮」的方式向大家公布性別，如果射出來為藍煙就是男孩，粉紅煙則是女孩。

▲放煙炮揭曉寶寶性別，卻不小心射爆下體。（圖／翻攝自Facebook／Parker Stuard）

影片中可見，兩人興奮地站在家門口，一人拿了一支煙炮，滿臉雀躍準備發射，想不到史都爾德確實成功拉開炮並噴出藍煙，但卻也意外「射爆自己下體」，褲襠被煙炮的後座力來了一記反擊，瞬間痛到夾緊雙腿跪倒在地，一旁的湯柏絲見到愛人的下半身不保了，也驚訝得張大嘴巴不敢再繼續發射。

在場親友雖然得知了寶寶性別，但也被這一幕嚇到不自覺抖了一下，尤其是男性們更能深刻體會那種痛感。史都爾德事後將這段影片PO到臉書並自嘲，「或許我生一個孩子就夠了…」其他親友也笑說「這該不會是你第一個也是最後一個小孩吧 ！」