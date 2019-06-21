美軍全球鷹首度被擊落！FAA：禁止美航班飛越荷姆茲海峽、阿曼灣上空

▲ FAA禁止美國所有航班飛越伊朗控制的荷姆茲海峽及阿曼灣空域。圖為美國伊利諾州芝加哥市歐海爾國際機場（O`Hare International Airport）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國一架「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）20日被擊落的消息，目前已獲得美國、伊朗雙方證實。根據最新消息，美國聯邦航空總署（FAA）21日以「情勢緊張」為由發布緊急命令，禁止美國航空公司的班機飛越德黑蘭當局控制的荷姆茲海峽及阿曼灣空域。

路透社引述FAA說法指出，在全球鷹無人偵察機伊朗地對空導彈擊落期間，「多架客機正在附近」，而距離事發地點最近的客機僅45海里。對此，FAA感到相當憂心，因為大量航線經過的區域爆發軍事活動，緊張情勢升溫，且伊朗在沒有任何警告的情況下在國際空域使用遠程飛彈。

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▲ 美國「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）。（圖／路透）

事實上，儘管美國、伊朗均證實全球鷹被擊落的消息，但雙方說法仍有出入。美方稱，「全球鷹」無人偵察機是在荷姆茲海峽國際空域被擊落，但伊朗革命衛隊則說，偵察機在當地清晨4時許入侵南部霍爾木茲甘省考穆巴拉克（Kouhmobarak）地區上空，以防空系統擊落無人偵察機。

在美軍無人偵察機被擊落的消息傳出後，美國眾議院議長裴洛西20日呼籲政府應該要緩解美國、伊朗之間的緊張情勢，而共和黨人則認為，這是德黑蘭當局襲擊油輪後的最新動作，美國必須對伊朗採取相關行動。

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▼ 民主黨眾議院議長裴洛西。（圖／路透）