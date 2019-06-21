金正恩改派緋聞前女友迎習近平　金與正擺脫「影子小秘書」地位大升

▲ 金與正在越南川金會依然擔任貼身小秘書。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓勞動黨中央政治局候補委員、宣傳鼓動部第一副部長金與正是領導人金正恩胞妹，過去每逢重要國際場合都忙碌得滿場跑，為兄長安排及掌握現場狀況，有如他的影子一般。但中國國家主席習近平20日抵達平壤時，金與正已然擺脫四處奔波的「小秘書」角色，佇立在歡迎習近平的高層官員行列中，格外引起關注。

據中國官媒《央視》20日公開的畫面，北韓以最高禮遇歡迎抵達平壤順安國際機場的習近平，而金與正就站在一排勞動黨副委員長級高官中的第7個位置，與習近平互相致意。她身旁有勞動黨副委員長金英哲，後方則是人民軍總政治局局長金秀吉。

南韓《韓聯社》報導，以往每當金正恩登上國際舞台，金與正都和勞動黨書記室長金昌善總管儀典相關事務，如20日一般和其他官員站在一起、迎接他國元首的畫面實屬罕見。

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▲▼ 文在寅2018年9月抵達平壤時，金與正忙著張羅各種狀況。（圖／翻攝自青瓦台國民送KTV、路透社）

短短4個月前的河內「川金二會」登場時，自金正恩的專用列車從平壤出發到抵達越南，金與正彷彿化身兄長的手腳，不僅要以雙手遞菸灰缸，列車到站後也先下車察看狀況。

河內峰會宣告破局後，金與正神隱多時，甚至傳出遭金正恩咎責、禁止參加公開活動，沒想到時隔53天驚喜回歸，月初與金正恩夫婦一同觀賞體操表演，位置就在金正恩妻子右手邊，再加上20日與多名高官並列，幾乎可以確定她在黨內的地位未降反升。

南韓前總統金大中遺孀李姬鎬10日病逝，金與正12日親自前往板門店移交金正恩的唁電及花圈，僅有統一戰線部室長李賢與其同行，顯示金與正相當受金正恩信任。此外，當天還有警護員護送金與正，而北韓僅副部長級幹部可動用警護員，再再證明她地位的提升。

另一方面，金與正不再負責儀典事務後，她的空位顯然已經被據傳為金正恩緋聞前女友三池淵管弦樂團團長玄松月接任。根據20日的《央視》畫面，玄松月穿著黑色套裝、戴著藍芽耳機，與金昌善一同站在為習近平鋪設的紅毯外。歡迎儀式中，玄松月不時與金昌善交頭接耳，儼然就是金與正過去在相關場合的模樣。

▼ 習近平抵達平壤，玄松月戴著耳機在紅毯外走動。（圖／朝中社）