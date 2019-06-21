習金會達共識：深化關係有利區域和平　北韓願保持耐心與美對話

▲ 習近平與金正恩20日進行會談。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平20日飛抵平壤，與北韓領導人金正恩進行會談。北韓官媒《朝中社》21日報導，二位元首一致認為，深化兩國關係將有利於推動地域和平及發展。

報導指出，習金二人20日在錦繡山迎賓館展開會談，針對包括朝鮮半島情勢在內的重大國際及區域問題深入交換意見，認為在國際及區域情勢複雜且多變的環境中，深化發展兩黨、兩國關係符合雙方利益，也有利於發展區域和平、穩定與發展。

另一方面，2月底越南「川金二會」破局以來，美國及北韓對話陷入僵局。根據中國官媒《央視》20日公開的畫面，金正恩似乎有態度軟化的跡象，在與習近平的會談中表示，將保持耐心、持續與美國對話，以解決問題。習近平對此也表示，將盡全力協助北韓的安保及發展，但北韓官媒並未刊載此內容。

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▲▼ 習近平抵達順安機場，北韓大舉迎接。（圖／路透社）

《朝中社》指出，二位元首皆表明，持續強化及發展兩國間傳統的友好關係，使其與時俱進並保有活力是北京及平壤自始至終的立場，不僅是兩國人民的理想及願望，也符合兩國根本利益；會中也談論舉辦建交70周年紀念活動的形式。

報導也提到，雙方商定加強兩黨及兩國間的戰略溝通，加深對彼此的理解及信賴，維持傳統的高層往來，積極為深化各領域交流合作而努力。