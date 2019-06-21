蘋果加入「反關稅陣營」　施壓川普：讓國際競爭對手獲利

▲蘋果公司發函反對美國加徵對中國的關稅。（圖／翻攝自《觀察者網》）

國際中心／綜合報導

早前一直未對關稅問題做出明確表態的蘋果公司，現已加入「反關稅陣營」，20日公佈的一份蘋果聲明指出，「蘋果是美國最大企業納稅人，關稅會削減對美國經濟的貢獻，還會顛覆競爭格局，讓蘋果的國際競爭對手獲利」。此外，還有多家科技大企聯合發聲反對對中國再加徵關稅 。

美國17日舉行對3000億美元中國商品加徵關稅的聽證會，幾乎要被美企的反對聲浪淹沒了。美國貿易代表辦公室17日在官網發出公告，呼籲未獲邀請參加聽證的企業對關稅問題提意見或建議。蘋果當天就發函，「此次美方關稅清單新增電腦、智慧型手機、電視等條目，覆蓋了蘋果所有的主要產品」。這份聲明直到20日才被公開。

蘋果在聲明中，請求美國政府免除對iPhone、iPad、AirPod、AppleTV等19項產品的關稅，隨後開始列舉對美國經濟做出的貢獻，「公司在全美50各州創造了超過200萬個職缺；蘋果目前是美國最大的企業納稅人，每年繳稅超過數十億美元；2018年川普宣佈『世紀稅改』後，蘋果宣佈將在未來5年內向美國經濟投入超過3500億美元的投資，並繼續擴大員工規模；蘋果產品則用於美國家庭、學校、企業、政府機構、醫院每個角落。」

蘋果稱，加徵對中國的關稅會對蘋果造成影響，首先是削弱蘋果對美國經濟的貢獻能力，其次會降低蘋果在全球範圍內的競爭力。蘋果還點名「中國企業」，「因後者在美國市場的份額不足，所以不會受到美國關稅的影響，美國關稅會顛覆競爭格局，讓蘋果的國際競爭對手獲利。」

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▲ 蘋果公司加入「反關稅陣營」。（圖／達志影像／美聯社）

除了蘋果以外，微軟（Microsoft）、索尼（Sony Corporation）、任天堂（Nintendo）3家遊戲機廠商也在17日發函，請求白宮免除對遊戲主機的關稅。聲明資料顯示，去年美國進口的遊戲主機中有超96%是中國製造。

惠普（Hewlett-Packard Company）、戴爾（Dell）、微軟和英特爾（Intel Corporation）4家公司19日也發表聯合聲明，反對川普將筆記型電腦和平板電腦列入對中國徵稅商品中，「如果加徵關稅的計畫生效，那麼美國筆記型電腦和平板電腦的價格將會提高至少19%。」