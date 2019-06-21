空病床旁乖坐！拉不拉多犬忠心背影惹心疼　醫院：主人不會回來了…

記者林瑩真／綜合外電報導

狗狗是人類最好的朋友，美國新澤西州（New Jersey）又有一個例子證明了這件事！北極星寵物救援組織（NorthStar Pet Rescue）在臉書PO文分享故事，一隻混血拉不拉多犬穆斯（Moose）待在一個空病床前不願離開，正在等待牠永遠不會回來的主人。

綜合外媒報導，北極星寵物救援組織為穆斯拍下這張照片，穆斯乖乖的坐在病床旁，動也不動，眼神專注的望著窗外，彷彿在等待牠的飼主回到房內，並一起帶牠回家。照片吸引2000多讚及分享，更有400多則留言直呼「心疼」。

「穆斯耐心的坐在爸爸的病床旁，等著他回來，卻不知道爸爸已經去世了。」北極星寵物救援組織寫道，穆斯對於失去飼主非常難過，原本是個可愛又快樂的3歲小男孩，如今卻需要尋找一個新家，重新讓破碎的心癒合。

北極星寵物救援組織說，穆斯活潑好動，可能會弄亂家裡，但喜歡孩子，跟其他狗也能保持中立的相處，只不適合有養貓或鳥的家庭，希望有愛心的人可以提供一個暫時的、或永久的家庭，幫助穆斯離開狗舍，重新治癒牠破碎的心。

所幸，報導指出，在北極星寵物救援組織的PO文獲得大量轉發後，已有數人提交申請，希望將可愛又忠心的穆斯帶回家。目前組織正在審核，若文件沒問題，穆斯很快就能擁有新家。