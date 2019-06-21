早負巨債…斯里蘭卡為恐襲重建　向中國再求310億

▲斯里蘭卡4月發生連環爆炸的恐襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

斯里蘭卡原本就背負中國巨債，然而復活節期間接連發生恐襲，如今斯里蘭卡預計再向中國尋求近10億美元（約新台幣310億元），用於重建國內能源及高速公路建設。

綜合外媒報導，斯里蘭卡4月12日發生恐襲，分別在3個教堂及3個酒店中發生爆炸，一共258人喪命，光是旅遊業收入就下跌30%，損失高達15億美元（約新台幣460億元）。

斯里蘭卡財政部長曼加拉·薩馬拉維拉（Mangala Samaraweera）表示，希望能再向中國尋求10億美元的貸款，以及預計今年將從國際機構獲得的12億美元（約新台幣370億元），會用於國內基建項目，包括港口、高速公路及鐵路等。

請繼續往下閱讀...

▲薩馬拉維拉表示，想向中國借10億美元。（圖／路透）

不過，斯里蘭卡上一個政府向中國多次貸款，導致國債過高，一度無法償還而將港口出租，甚至被中國拒絕借貸。對此，薩馬拉維拉指出，斯里蘭卡雖經歷恐襲，但國家可以維持經濟穩定。

報導指出，斯里蘭卡必須在今年向外償還59億美元（約新台幣1820億元），目前已還清3分之2的債務。