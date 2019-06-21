連夜暴雨後…足球場秒變超大游泳池　學生紛喊：獨木舟拿出來！

▲足球場變游泳池。（圖／翻攝自Facebook／Rebecca Pavlak-Thiel）



國際中心／綜合報導

下雨天無法踢足球沒關係，在足球場內來場划船比賽似乎是個不錯的選擇。美國西密西根大學（Western Michigan University）足球場20日上午在一夜大雨後，居然變成一座超大游泳池，學生紛紛將這幅奇景po上網。該校發言人表示，連夜大雨在讓校內的排水系統不敷使用，目前已先封閉球場周邊確保安全，排水設施也重新啟動中。

球場淹水的照片是先由校內工作人員po上臉書，照片中可以足球場已經被混濁的泥水淹沒，距離觀眾席只剩下一點點距離。西密西根大學發言人戴維斯（Paula Davis）表示，雨量太大導致校園排水系統無法及時排水，除了足球場以外，周圍的棒球場、停車場也都被淹沒，第一時間學校先將排水系統關閉，避免建築受到損害，等雨停之後已重新抽水，目前足球場已恢復原狀。

美國國家氣象局在20日上午已針對該地區發布「洪水預警」，隨後升級為「洪水警告」，該區降雨量達100毫米(mm)。西密西根大學的學生也在推特上轉貼球場變身游泳池的照片並說，「該是組游泳隊的時候了吧」、「船在哪！」、「獨木舟拿出來！」、「這根本這座小湖了吧」、「不如冬天也來場雨讓它變曲棍球場吧」。