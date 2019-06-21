全數太空人拒絕捐精！　他苦笑：微重力狀態下「想硬都難」

▲在太空中很難順利取精。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

俄羅斯最近想研究人類待在太空環境中，是否會影響到男性「精蟲製造（Spermatogenesis）」的能力，因此邀請現役太空人踴躍捐精，但大家聽聞消息後，都尷尬地笑了笑並婉拒。美國太空人米利斯（John Millis）表示，「在太空中無論是性行為或『自己來』都是個惡夢！」

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▲科學家想知道太空人的精子品質是否良好。（示意圖／免費圖庫pixabay）



據《太陽報》報導，俄羅斯進行這項研究是想了解「太空環境對人體生育功能的影響」，以便未來人類如果移居到別的星球，至少還能正常繁衍後代，所以現在才要邀請太空人捐精，探討他們和地球上男性精子發育的差別。

執行此計畫的主任歐根涅娃（Irina Ogneva）指出，「太空人們先是露出微笑，接著便委婉拒絕。」目前確實沒有半個太空人願意捐精，最大的問題就是必須要在太空環境下取得精液，這對太空人來說是高難度且不太舒適的任務。

太空人米利斯透露，「在太空發生性行為，與在跳傘時性交一樣難」，因為在微重力的狀態下，體液會聚集在體內很難排出，而且「光要成功勃起就是個挑戰」，但這並非不可能達成，只是會非常不好受。

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