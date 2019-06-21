世界警察變流氓！美國評價倒退嚕　與俄羅斯、沙烏地阿拉伯並列「最惡國」

▲民眾普遍認為沙烏地阿拉伯、俄羅斯、美國會利用影響力作惡。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

曾自詡為「世界警察」的美國，在最新的研究調查中，已經被民眾點名成為與俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯、以色列同等級的「流氓國家」，濫用自身影響力在國際間胡作非為，大部分的民眾也認為，這些國家不可能永遠都保持著同樣的影響力。英國前外交大臣米勒班表示，國際關係現在處於一個「有罪不罰」的新時代。

這項由倫敦國王學院政策研究所（Policy Institute at Kings College London）委請市調組織「易普索莫里」（Ipsos MORI）進行的調查，訪問了全球24國約1萬7000名成年人。結果顯示，有31%的人認為伊朗是最有可能利用影響力作惡的國家，其次則是以色列24%、俄羅斯25%、沙烏地阿拉伯25%與美國22%。英國前外交大臣、現任國際救援會主席米勒班（David Miliband）對於這項結果感到震驚，「美國已淪為與俄羅斯齊名的全球破壞者。」

米勒班表示，國際關係呈現「有罪不罰」的狀態，發起戰爭、攻擊人道救援者都不會受到懲罰，加上長久以來的自由民主導致了新的分裂，部分國家遵循著二戰後制定的規則，但有些國家卻認為這樣的國際法只適用於「笨蛋」。米勒班認為，去年11月的G20高峰會上，俄羅斯總統普丁與沙國王儲握手問候的畫面，就是新秩序的鎖影，「大國在國際法之外追尋政治利益。」

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▲穆罕默德與普丁交談時表情愉悅。（圖／路透）



另項數據顯示，被認為會透過自身影響力做好事的國家分別是加拿大、聯合國與德國。有36的受訪者認為，就算會損害經濟利益，自己的國家仍應選擇與人權紀錄良好的國家有貿易往來，但也有33%的人認為，經濟利益大於人權考量。米勒班指出，這樣的數據表示，世界上有越來越多民眾在尋求人權與國際參與。