伊朗擊落美軍無人機情勢升溫　美聯合航空暫停飛往孟買班機

▲聯合航空為美國一家大型航空公司。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

《路透社》報導，美國聯合航空（United Airlines）表示，考量到伊朗近期發生的事，在進行安全審查後，已暫停從美國紐澤西州紐華克（Newark）到印度孟買的班機。伊朗革命衛隊本周擊落一架美軍無人偵察機，使得美伊關係更加緊張。

美國聯合航空說明，鑒於伊朗目前的情勢，在審查過聯合航空會經由伊朗領空的相關印度服務後，決定先暫停紐華克自由國際機場（EWR）到印度孟買國際機場（BOM）的班機。

伊朗革命衛隊20日聲稱在荷莫茲海峽上空擊落美軍無人機「全球鷹」（RQ-4 Global Hawk）；這架無人機進入伊朗南部的附近領空，革命衛隊因此發射飛彈。對此，美國總統川普起初透過推特抨擊「伊朗犯下大錯」，不過幾小時後接受訪問又轉變態度，很難相信伊朗此舉是故意的，或許是某人或一名將軍的錯誤。

川普2018年宣布退出《伊朗核協議》，美國對伊朗實施嚴厲制裁，重創伊朗的石油經濟。自從中東地區5月緊張局勢升級，川普政府已派遣航空母艦戰鬥群前往該地區，同時部署2500名以上的士兵到中東。

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