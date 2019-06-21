印度爆發「乾旱危機」550人抗議政府遭逮捕　司機送水遇挾持

▲Puzhal水庫的供水量急速萎縮。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度東南部城市清奈（Chennai）爆發嚴重乾旱，百萬人陷入缺水危機。至少550人19日在哥印拜陀（Coimbatore）被逮捕，他們拿著空的裝水容器抗議政府疏忽、管理不善；同時，4座供應清奈以及印度第六大城市的水庫都幾乎乾涸。

CNN報導，清奈面臨乾旱危機，460萬位居民受到波及；此外，還有550人抗議政府而被逮捕。外界擔憂，最大的Puzhal湖泊在去年6月還擁有充足水資源，現在卻快要見底。

清奈20日出現雨勢，降雨量為29毫米，是過去6個月以來記錄到的最大降雨量，居民得以獲得一些喘息機會。然而，這些雨量還不足以解救乾涸的水庫，預計要等到11月，才會有真正充足的雨水填滿水庫。

清奈的情形也反映出一場全國性的危機，致命熱浪襲捲印度，從孟買到德里等大城市的供水量都逐漸減少。民眾為了水資源奮戰，甚至爆發衝突；有卡車司機要把水引入到城市時遭到劫持、攻擊。

達羅毗荼進步聯盟（DMK）呼籲22日舉行抗議活動；發言人安納杜萊（Saravanan Annadurai）抨擊，政府甚至不承認水資源危機，「只有他們承認危機時，我們才能找到解決辦法。」他補充，餐廳被迫關閉，學生在沒有水的學校中，在IT產業任職的員工也得待在家裡。

事實上，印度各地每年都會發生乾旱，清奈在此次危機面臨首波衝擊，氣候變化、全國性熱浪與政府糟糕的管理政策都使得情況更加惡化。印度南部坦米爾納德邦（Tamil Nadu）居民指責，地方政府在管理水資源上並不完善，罕見的大雨來臨時，現有的基礎設施卻無法儲存水量。