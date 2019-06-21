墨西哥女到菜市場偷食物！遭攤販壓制...綁鐵柱上「當街火烤」

▲墨西哥女市場偷東西，被綁起當街火烤。（圖／翻攝自YouTube／World TopStories）

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥街頭出現驚人的私刑景象，一名女子在市場內順手牽羊，被生氣的店家逮到，竟然被綁在一根木頭上面，鄉民們在他腳邊堆了紙箱，點火燃燒。幸好最後警察趕到現場救援，才沒發生更多意外，這名女扒手腿部燒傷，被送醫治療。

根據墨西哥媒體報導，這起事件發生在墨西哥中部的夸奧特拉（Cuautla），當地時間18日早上，27歲的瑪麗亞（Maria）到一個市集內，偷了其中一個攤販的東西，目擊者表示，瑪麗亞先是要求攤販拿其他商品，接著趁老闆轉身的時候，直接偷走攤子上的肉和蔬菜。

瑪麗亞偷走東西之後試圖逃走，結果在一個巷子裡面被逮到，生氣的攤販們把她直接綁在一根鐵柱子上，身上還放著一個牌子寫著「遊民」（vagabond），並且大聲咒罵她。

但攤販們還是無法氣消，接下來情況越來越失控，他們直接在瑪麗亞的腳邊堆了一堆木材和紙箱，接下來點火燃燒，紙箱堆冒出白煙，似乎是想如燒女巫般燒死這個小偷。幸好最後警察趕到現場，把瑪麗亞救了下來，她的腿部被燙傷，送醫治療，目前不確定警方是否有起訴瑪麗亞或是攤販們。