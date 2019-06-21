G20會晤習近平　川普誓言「面對面提問」中國拘留2加拿大人

▲美國總統川普在白宮與加拿大總理杜魯道會談。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）20日與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會面。川普承諾，在下周G20峰會與中國國家主席習近平見面時，他將詢問兩名加拿大人被北京拘留的事項，「任何我能幫助加拿大的事，我都會去做。」

《環球郵報》報導，針對北京拘留兩名加拿大人，川普誓言他會就此議題向習近平施壓。G20峰會28日將在日本大阪展開，川普預計期間將會晤習近平，他20日在白宮橢圓形辦公室會面杜魯道，承諾會協助加拿大；被問及他本人是否會向習近平提問時，他回答，「我會，絕對的！我會充分對他提出異議，我會再告訴你。」

杜魯道隨後在華府記者會表示，「關於加拿大人被中國任意、不公正的拘留，我們絕對希望這項議題能在議程上。」他與川普結束會談後，便與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）見面，敦促白宮加大對北京施壓，同時鼓勵美國會批准修訂後的北美自由貿易協議。

兩名熟悉會談的知情人士透露，杜魯道告訴川普，加拿大因為遵循美國的引渡條款，去年在溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟，因而遭到中國懲罰；中國除了拘留兩名加拿大人，還禁止與限制部分加拿大進口商品，包括油菜籽與豬肉等。杜魯道認為，加拿大與美國必須彼此協力；而川普則是同意了。

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▲華為財務長孟晚舟去年12月被逮捕。（圖／路透）

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、加拿大公民邁克爾（Michael Spavor）都被北京拘留。知情人士說，川普對於這兩件案子很感興趣，也承諾會對習近平提起，不過他沒有做出任何具體承諾。此外，川普據悉則敦促杜魯道禁止華為對加拿大出售5G技術。

美國擔心，北京的情報機構會利用華為設備，來竊聽通訊或是關閉網路。杜魯道就此議題則沒有做出承諾，他告訴川普，加拿大仍在進行網路安全審查。

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，對於加拿大人被拘留的問題，川普準備向習近平提出，這是一個正面的跡象，不過，他得嚴正要求北京釋放兩名加拿大人，才有機會達成目標，「川普可以告訴習近平，『看著，不要追著加拿大人，你對我很生氣，他們逮捕孟晚舟，因為是我要求的，所以停止懲罰加拿大，並釋放被你逮捕的兩人』。」