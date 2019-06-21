臉書玩20題IQ測驗！他被威脅討2000元測驗費「已找討債公司」

▲隨手點臉書測驗，竟被討債。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

臉書上有許多有趣小測驗，但新加坡一名男子日前用臉書玩了一個智商測驗之後，竟然被追討「測驗費」，對方威脅已經找了討債公司，並發出律師函，最後更加碼向他討89元新加坡幣（約台幣2072元），由於被對方掌握個資，他嚇得只好報警處理。



臉書上有各式各樣的小測驗，像是心理測驗或是輸入名字看前世、運勢等等，許多人都喜歡點進去玩玩看。新加坡《聯合早報》報導，45歲的朱姓男子也跟大家一樣，在今年4月好奇點了一個IQ測驗，回答了大概20個題目之後，出現要求填寫個資的畫面，他以為填了之後就可以看到結果。



沒想到，朱男填完個人資料之後，出現的竟是填寫信用卡資料的付費畫面，他不想付錢，便直接把網頁關掉。兩周後收到一間名為「AG Collection Agency」的公司寄來的電子郵件，裡面有他的IQ測驗成績，但還有一張單據，要求他支付59元新加坡幣（約台幣1374元）的費用。

朱男回信表示自己並沒有要購買IQ證明，而且也沒有填寫信用卡資料，對方卻堅持要他付費，「我後來就沒有管，但對方發了4、5封E-mail追討，還說已經找追債公司處理」。接著，對方在本月3日還傳來一張新的收據，指出除了要償還原先的59元之外，還要加3次的「提醒費」，總共要付89元（約台幣2072元）。

甚至從前天開始，對方狂傳簡訊到他的手機追債，否則將收到律師信，還發出倒數提醒。朱男上網查了這家公司之後，網站的首頁就是要人付費，但沒表明不付費的「後果」，而該公司設立在英國和歐洲，也表明了就是討債公司。



由於對方已經掌握了朱先生的個人資料，讓他感到很害怕，因此報警處理，並公開自己的經歷，希望網友們都能多加小心。報導一出之後，底下也有不少網友留言遇到類似情況，其他人則是勸說要趕快報警。