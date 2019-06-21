天天出門爽玩！女嬰獨留家中6天「餓昏被狗咬死」…小爸媽伴屍案情曝光

▲ 金髮的18歲小媽媽將女兒留在家中、出門喝酒，還開心上傳臉書。（圖／翻攝自臉書／도영）

國際中心／綜合報導

南韓仁川日前發生離譜虐嬰案！一對小爸媽外出各自玩，把出生僅7個多月的女兒獨自留在公寓裡，長達6天內無人照顧，沒有吃飯也沒有喝水，最後被發現時已經死在家裡。18歲小媽媽落網時稱都有照顧女嬰，但天天出門飲酒作樂的打卡畫面都在網路上曝光，讓網友炮轟「超冷血」。

綜合外電報導，仁川警察廳獲報，女嬰的外公發現孫女躺在家中的紙箱內，已經沒有呼吸心跳。警方隨後展開調查，發現女嬰母親從5月25日晚上就把女兒留在家中，直到30日才回家；而年僅21歲的女嬰父親在此之前就已經離家玩樂，不知蹤影。

整整一星期，小爸媽於5月31日回家，但察覺女兒已經身亡，兩人卻沒有任何行動，隔天照樣出門各自玩樂；6月1日回家1小時後，又出外投宿汽車旅館。警方調查，他們供稱「對方會負責照顧小孩」才沒有察覺到女嬰的狀況，但實際上根本不是如此。

調查發現，女嬰死亡多日，自5月25日上午起就完全沒有進食和喝水，與家裡養的西伯利亞哈士奇與馬爾濟斯被丟在家中。驗屍結果顯示，女嬰的小腸及大腸內都沒有任何食物，顯示已有一段時間沒有進食，但她的雙手雙腳和頭上都有被狗咬過的傷痕，加上根據皮下脂肪量推斷，死因並非餓死。

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▲女嬰遭丟在家中。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

此外，這對夫妻也曾在5月23日把女嬰獨自留在家中，兩人因發生口角而各自出外找朋友尋歡，直到兩人隔天下午返家，女嬰在這段期間都無人照顧。

小爸媽向警方供稱，兩人都以為對方會回家照顧小孩，然而，警方發現夫妻倆都曾在5月24至28日間每天上傳與朋友喝酒言歡的照片，而且小媽媽還抱怨：「連續3天都發生很X的事情，真是夠了！」可見他們根本不管女兒的死活。

警方依虐童致死嫌疑拘捕這對小爸媽，調查指出，兩人各自出門回家後得知女兒身亡，還把屍體扔入紙箱內，直到外公發現孫女的屍體而曝光案情。目前仍需要調查女嬰的確切死因。

消息一出，網友們紛紛留言表示：「你們只顧玩樂，為什麼還要生」、「糟蹋生命，不配當人」、「心智不成熟真的不要生孩子，那只是多造罪孽而已」、「人類真的好殘忍」、「願妹妹在天上當個快樂的小天使」、「不成熟的婚姻，導致不懂得相互尊重與包容」。