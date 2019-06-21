川普轟伊朗擊落美軍無人偵察機　態度大轉：很難相信是故意的

▲美國「全球鷹無人偵察機」，翼展大於一架波音737客機，要價超過1億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Iran’s Revolutionary Guard）20宣稱擊落一架美國無人偵察機。對此，美國總統川普原先在推特上直指「伊朗犯下大錯了」，數小時後接受訪問又一改先前態度表示，「很想相信這是故意的。」

綜合外電報導，一架美軍「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）20日在伊朗霍爾木茲甘省（Hormuzgan）省上空遭擊落；隨後伊斯蘭革命衛隊即對外宣稱該組織為攻擊發動者，痛批美方「入侵空域」。根據美聯社報導，美軍中央司令部（U.S. Central Command）發言人海軍上校鄂班（Bill Urban）最初拒絕評論此事，僅提到「沒有無人機飛越伊朗上空」。

不過伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA news agency）也引述革命衛隊的說法表示，被擊落的正是美軍「全球鷹偵察機」。川普立刻在社群網站推特（Twitter）指出「伊朗犯下大錯了」；然而他稍後在白宮接受訪問時又將態度降溫，「我很難相信這是故意的」，「伊朗或許犯了錯，我猜擊落這架無人機是某位將軍或某人犯的蠢。」







對於媒體問到先前在推特發表的言論，川普只形容此事是使美伊之間關係更緊張的「新的難題」。不過他也強調，「美國不會容忍這種事情」。

此次事件也加劇了美伊之間的衝突情勢。川普曾稱伊朗違反2015年簽下的「伊朗核子協議」，於2018年退出該協議，並對伊朗祭出新一輪的制裁，造成2國之間原本就脆弱的關係變得更糟；為了回應美方，德黑蘭（Tehran）當局近來不斷提高「低濃縮鈾」的產量，預計在下周打破協議中的其中一項規定，更威脅歐洲方面若不提出新的協議，將會把低濃縮鈾的濃度提高到武器級別。