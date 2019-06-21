強生霸氣贏得第5輪投票...任首相機會大！將對決現任外相杭特

▲強生是下屆首相熱門人選。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國保守黨黨魁選舉20日進行到了第5倫，最後由熱門人選、前外相強生（Boris Johnson）以及現任外相杭特（Jeremy Hunt）勝出，將進行最終決選，而環境大臣戈夫（Michael Gove）則在此輪選舉中落敗。強生對於脫歐一向抱持強硬態度，讓他在幾輪的投票中都大幅領先。



在第5輪投票中，總共有313張選票，強生獲得160票，等於獲得超過一半的支持，大幅超越杭特的77票，戈夫則獲得75票。最後將由16萬名保守黨黨員共同進行投票，以決定誰會7月底接任梅伊的首相之位。

強生也在推特上表示，「我在最後一輪投票中獲得超過50%支持，我深感光榮，我很期待完成我的脫歐計畫，並讓我們的國家團結一心，為所有人創造更光明的未來」。強生主張要求歐盟提供更好的條件，不然將帶領英國「無協議脫歐」，強硬態度讓他在幾輪的投票中都大幅領先。

不過，歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，已經被延後的脫歐協議不會因為英國選出新首相就有所改變，「英國這陣子似乎更關注如何踢下梅伊，選出新的首相，而不是真的想和歐盟達成協議，不論下一任首相是誰我們都會尊重，但不可能重啟談判。」