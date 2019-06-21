4歲女童自己玩...好奇「吃下萬年青」　全身痙攣倒地吐白沫

▲馬來西亞女童誤食萬年青，口吐白沫。（圖／翻攝自臉書／Husnulkhotimah Fahmi）

國際中心／綜合報導

萬年青是亞洲地區常見的觀賞植物，但誤食的話可能會讓人生病。馬來西亞一名4歲女童日前在自家花園玩，結果不小心吃下了萬年青，導致全身痙攣、口吐白沫。專家指出，萬年青這類的植物本身就有毒，要避免讓汁液沾到皮膚，或是放入口中，但毒性不強，只要謹慎一點仍可在家中種植。



《中國報》報導，這女童日前在自己家的花園玩耍，誤食了萬年青，隨後感到不舒服，向媽媽求救，一開始還不敢講實情，媽媽看女兒身上並沒有外傷，覺得奇怪，女兒這才表示自己吃了萬年青，接著就開始全身痙攣、口吐白沫，家人趕緊將他送醫。

媽媽在臉書上貼文提到，他們緊急將孩子送往診所，醫生開藥讓女兒服用之後，恢復情況良好。她也希望透過社群媒體告誡家長們，家中最好不要種植萬年青，「小孩子都喜歡探索新奇事物，但無法分辨哪些是危險的，因此家長們務必留心這類有毒植物，別讓孩子們誤食」。



萬年青是生活中常見的景觀植物，大馬森林研究所指出，萬年青或是黛粉葉（花葉萬年青）這類植物本身就有毒，但其實毒性不強，住家仍可以種植，只是需要謹慎一點，也要避免誤食。

花葉萬年青的汁液、莖部和果實都有毒， 操作時要注意別讓汁液碰到皮膚，更不可放入嘴裡，可能會造成皮膚紅癢，甚至是喉嚨腫痛，無法發生的狀況，操作完切記要用肥皂洗手，而家中有寶寶或幼童的話，也建議最好不要種植。