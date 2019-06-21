聯準會暗示降息！美股道瓊上揚249點　標普創下收盤新紀錄

▲Fed暗示降息，美股三大指數皆上漲。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯準會（Fed）暗示下周可能會降息，帶動華爾街三大指數上漲，20日收盤時，道瓊指數上揚249點或0.94%，收26,753點；標普指數上漲27點或0.95%，收在2,954點，為收盤紀錄新高，那斯達克指數升64點或0.8%，收報8,051點。



科技股普遍上漲，Facebook全日上漲超過1%；亞馬遜、Netflix都上漲約0.4%；蘋果收盤時上漲0.8%，收在199.46美元。個股方面，軟體公司甲骨文（Oracle）上季業績超過預期表現，股價全天飆升超過8%，大行高盛調低特斯拉(Tesla)的目標價，讓特斯拉股價爺了3.01%，收報219.62美元。

Fed 在19日發布的聲明中指出，由於貿易氛圍緊張，通貨膨脹的擔憂升高，Fed已經準備好應對。 主席鮑爾（Jerome Powell）表示，若是有需要的話，將會採降息措施，其他的決策官員也同意降息的可能性已增加。

在 Fed 發布的聲明中，決策官員不再使用「耐心」一詞，並表示仍會繼續達成將通貨膨脹維持低於 2% 的目標。

美元方面，由於兌其他主要貨幣受到壓力，美元指數下跌 0.5%，來到96.62。