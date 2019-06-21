河邊漂來「恐怖浮屍」離奇睜眼！警搜遺物秒嚇爆…結局超展開

▲村民在橋下驚見浮屍，嚇得趕緊打電話報案。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท）

國際中心／綜合報導

泰國猜納府（Chai Nat）直轄縣發生一起尷尬案件，有村民20日在橋下發現一具面色慘白的男性浮屍，嚇得趕緊報案。警消獲報後，第一時間大陣仗調查蒐證，不料準備將屍體撈上岸時，這具男屍竟突然睜開眼睛，還疑惑地坐起身來看著眾人，讓現場陷入一陣沉默…

當地警消20日中午接獲民眾報案，指村內一座橋下出現一具男性浮屍，死者背包、衣物全都散落在路邊，引發大批村民圍觀。一行人趕抵現場後，立刻大動作陳列相關物證，除了在現場拍照，也記錄下目擊者口供，不敢有一絲馬虎。

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▲▼警方到場蒐證，陳列男子隨身物品。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท）

一切就緒後，義消準備將遺體撈起來屍檢，不料漂在河面上的男子突然睜開眼睛，讓在場眾人目瞪口呆，隨後轉為一陣歡呼。這名義消說，他是第一次遇到這種狀況，好在是大白天，不然在晚上他肯定嚇死。

這位「死而復生」的男子表示，他昨天喝多了，回家途中又覺得熱，才到河裡泡水消暑，以往他都會這樣在水中睡上4到5個小時，沒想到今天才睡2個多小時就被人叫起來。

▼男子一臉困惑，強調他只是在泡水消暑。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท）

事後，協助救援的猜納府義德善堂（มูลนิธิร่วมกตัญญู，泰國華人慈善宗教團體）也在臉書分享這起烏龍事件，結果短短10小時就有3.9萬讚、1.2萬人留言及3.1萬次分享，引發網友熱議。

▼第一時間，警方在岸上草堆中找到男子衣物。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท）

▼警方待上手套，準備進行初步屍檢。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท）

▼男子還是想不明白，到底發生什麼事。（圖／翻攝自臉書／มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท）