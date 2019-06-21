印度熱浪1天49死！高溫45度「5小時嚴禁戶外活動」

▲印度多地5月開始出現連日高溫的情況。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

印度夏季溫度不斷創新高，根據印度氣象部門紀錄顯示，日前許多地區的溫度都已超過45度，其中的比哈爾邦甚至出現1天熱死49人的情況，累計死於高溫的人數已達137人，導致當地政府規定，上午11點到下午4點禁止到戶外活動。此外，印度境內有超過一半的地區面對著乾旱。

據《今日印度》報導，印度受到熱浪的襲擊，中、北部地區最高溫超過50度，其中比哈爾邦甚至出現熱死人的情況，1天內就出現49人死於高溫，且24小時內有超過100人因熱浪而住院。報導稱，目前有超過三分之二的印度人正在面對熱浪，且有超過一半的地區面對嚴重的乾旱。

▼印度高溫，民眾躲在樹蔭下乘涼。（圖／達志影像／美聯社）



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比哈爾邦的官員說明，從6月初熱浪襲擊以來，當地出現愈來愈多中暑患者，15日至17日間，共有76人因高溫死亡。比哈爾邦政府公告，由於各地普遍炎熱，州政府決定暫時關閉所有學校，直到22日。

比哈爾邦首席部長庫瑪爾（Nitish Kumar）規定，由於戶外出現高溫，禁止民眾上午11點到下午4點進行建築工作與戶外活動。此外，他提到，政府將賠償熱浪罹難者家屬40萬元（約新台幣17.8萬）。

依照印度地球科學部的數據顯示，5月、6月是印度最炎熱的時間，但近年來熱浪卻不斷增加；2015年，印度和巴基斯坦共有3500多人死於熱浪。