五角大廈「核行動」文件曝光　俄羅斯「頭皮發麻」！

▲華盛頓方面認為他們「可以打贏」核戰。但椄戰真的有贏家嗎？（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國五角大廈(國防部)本月初曾短暫公開一份「核文件」，當中列舉了有關美國核打擊行動的信條。該檔案曝光僅一周後就被改為「僅限官方參閱」，但曝光的內容還是讓俄媒覺得讓人「毛骨悚然」，華盛頓方面竟然認為，他們「可以打贏」(winnable)核戰！

「今日俄羅斯」(RT)周三(19日)報導，這份檔案名為「核行動」(Nuclear Operations)，或稱為「聯合出版物3-72」。它在6月11日發布。

RT說，儘管五角大廈隨後禁止公開該檔案，但「美國科學家聯合會」(Federation of American Scientists,FAS)一位叫阿夫特古德(Steven Aftergood)的科學家下載了這份檔案，並將它以PDF格式在FAS的網站上公開。

RT報導，這份檔案「為規劃、執行和評估核行動提供基本原則和指導」。其餘部分也是同樣基調，甚至在討論「可能終結世界的武器」時也是如此。檔案中寫著：「使用核武可以為決定性結果及恢復戰略穩定創造條件。」 阿夫特古德周三說：「這種想法十分危險。它使得動用核武的可能性變得更大，而非阻止它發生。」

RT報導，川普政府在核武問題上投入大量精力，先是去年更新了「美國核態勢評估報告」，並且為美國「核三位一體」：轟炸機、陸基導彈和潛艇的現代化撥款。川普還宣布美國將在下個月前退出1987年簽訂的「中導條約」。在這樣的背景下，這份檔的內容「有充分理由值得人們警惕」。

據報導，當被問及這份檔案時，美國「參謀首長聯席會議」(joint chiefs of staff)的一名發言人卻表示，這份檔應該被禁止公開，「因為它跟聯席會議的其他檔案一樣，都應僅提供給官方使用。」

RT說，沒有人能解釋這份檔案是如何、以及為什麼會一度被公開。也不清楚這究竟是「人為疏失」、還是有人故意向其他國家發出某種訊息。相關報導請看這裡