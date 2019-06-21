準歌王造型史／李榮浩戴百萬名錶是日常　愛挑戰亮色系服裝

▲李榮浩成功駕馭粉色套裝，與自己的蠟像合影。（圖／翻攝lironghao85 IG）

記者陳雅韻／台北報導

33歲的大陸歌手李榮浩，第二度入圍金曲獎角逐歌王寶座，近年來人氣飆漲的他雖然受訪機會不少，但多聊音樂為主，鮮少談論自己的時尚經。但從他的舞台裝扮可發現，他對亮色系的服裝接受度高，男星們少穿的粉紅色、紅色他都敢穿；而私下他以極簡裝扮為主，但腕上的名錶可都不簡單啊！

請繼續往下閱讀...

▲表演時李榮浩常穿亮色系服裝吸睛。（圖／翻攝李榮浩微博）

猶記得李榮浩在2017年演唱會上，霸氣強吻女友楊丞琳，當時穿的粉紅色套裝，完全呼應現場充滿粉紅泡泡的氣氛；他出席自己的蠟像揭幕活動，也穿粉色套裝上陣，而演唱會更樂於嘗試紅色等亮眼色彩服裝，成功駕馭對男性而言高難度的色系。

▲李榮浩私下常穿白T恤搭配項鍊與耳環。（圖／翻攝lironghao85 IG，以下同）

私下李榮浩則以簡單的圖騰或白T恤為主，但一定會搭配項鍊、耳環或手環等飾品，但全身上下最搶眼的配件，非腕上的瑞士名錶莫屬，他所選的品牌都是近幾年華人男星追捧的大熱門，包括Richard Mille起價400萬元的RM011飛返計時碼錶、勞力士（Rolex）在拍賣市場屢創天價的迪通拿保羅紐曼腕錶，露一手時尚品味。

▲李榮浩戴Richard Mille RM011飛返計時碼錶約400萬元起（上），勞力士迪通拿保羅紐曼腕錶市場價值約600萬元起。