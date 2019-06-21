逛個街變得又潮又藝術！　Akibo機器人家族新成員MOLI and MASI躍上新光三越

▲新光三越夏季空間展本次與知名設計師李明道合作，首度公佈 Akibo 機器人家族新角色。（圖／新光三越提供）

時尚中心／綜合報導

在新光三越百貨購物時，總會發現讓民眾難忘的藝術作品，針對2019年即將要來的夏季，新光三越舉行的「夏季空間展」也堂堂邁入第10年，今年特別與享譽海內外的 Akibo 機器人家族合作，不但首度揭露新角色 MOLI and MASI，還第一次推出收藏配件，這個夏天讓你逛個街就能變得又潮又藝術！

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▲邊逛街像在看藝術展，只有新光三越辦得到！

還記得走在信義區香堤大道時，曾讓你驚艷到想打卡的裝置藝術嗎？新光三越從2009年開始每一季都會邀請藝術家妝點百貨公共空間，讓消費者在逛街時，也能悠遊在藝術之中，針對活力四射的夏天，今年也特別邀請知名設計師李明道，創作旗下知名 Akibo 機器人家族新成員，並首次在新光三越台北信義新天地、台中中港店和台南新天地曝光。

▲知名設計師李明道與新角色 MOLI and MASI 一起亮相啦！

新角色以「音樂、美食、好朋友」作為發想，強調人生中美好的事物，以黑貓與白貓作為原型角色，包括喜愛抱著烏克麗麗帥氣彈奏的 MOLI，以及熱愛美食且永遠帶著小魚抱枕不離身的 MASI ，打造 4.5 米高的藝術裝置吸引眾人目光，還有民眾經過時覺得太可愛搶合照。

▲可愛的造型吸引許多民眾拍照留念。

設計師李明道最初為吸引自己孩子注意，開始打造 Akibo 機器人，漸漸延伸至近百支的家族成員，在日本與國內都被各界邀請開設展覽與創作，這股為愛而生的藝術系列，漸漸的渲染出親切可愛的氛圍，成為一種「無距離感的藝術」，本次則以「好朋友」為概念發想，藉由 MOLI and MASI 的形象，讓受到氣氛感染的過路人們，都能好好把握與好友相聚的歡樂時光。

▲新光三越信義新天地周邊都有主題佈置，讓你處處有驚喜。

夏季火傘高張，百貨成為逛街、娛樂與歡聚的好地點，新光三越將公共空間結合藝術，讓民眾在流連之餘，也能感受到 Akibo 機器人的活力，設計師李明道在創作流行樂壇經典包裝雖已是教父級的人物，在接受媒體採訪之時仍展現靦腆、溫暖的性格態度，他輕鬆的說：「運動、音樂、美食與好友，都是人生中美好的事，透過 MOLI and MASI 的黑貓與白貓角色，希望能傳達出即便是不同背景或信仰，透過這些美好，也能將人與人相繫在一起，並珍惜這些時刻。」

▲李明道親自站台夏季空間展記者會。

除了能欣賞藝術裝置之外，MOLI and MASI 也推出烏克麗麗跟抱枕週邊商品，6／28至7／4至台北信義新天地、台中中港店和台南新天地FB粉絲團留言，可抽「夏日愛音樂烏克麗麗」；新光三越貴賓卡會員，則只需於7／1起開啟新光三越APP，並扣會員點數10點或30點，便能加價購預購全台限量「夏日麻吉抱一下抱枕」和「夏日愛音樂烏克麗麗」，將這些溫暖氛圍帶回家。

▲因應夏季空間展還推出週邊商品，只要加價購就能把藝術帶回家喔！

而為呼應夏季空間展的美好相遇，李明道也親自規劃「夏日愛音樂」活動，在6／22、7／13、8／17、9／14共4個週末下午5點，邀請台灣美聲女子團體「晨悠Chen Yo」、曾入圍金曲獎最佳樂團的「激膚My Skin Against Your Skin」、入圍第28屆金曲獎年度專輯及最佳台語專輯獎的「台客電力公司」以及「信樂團」鍵盤手Tomi攜手夏琳恩的「超音界樂團Super Tomic Sound」至新光三越台北信義新天地，用好聲音與民眾一起感受活力夏天！