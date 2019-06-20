相似度90％！GU、GUCCI都出「派拉蒙聯名T恤」　價差63倍引網友熱議

▲GU、GUCCI前後與電影公司「派拉蒙影業」合作推出聯名款。（圖／品牌提供、翻攝官網／時尚中心製）



記者張妤瑄／台北報導

日本平價品牌GU近期推出電影聯名系列上衣，其中一件與好萊塢「派拉蒙電影公司（Paramount）」合作的Logo上衣，在日本引起廣大討論，因為去年（2018）義大利當紅精品GUCCI才與派拉蒙合作，但GU一件售價新台幣290元，GUCCI的要價美金590元（約為NT$18,290），價差63倍，成為twitter熱議話題。

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▲派拉蒙的壯闊雪山Logo是好萊塢傳播巨擘代表性標誌。（圖／翻攝維基百科）



GUCCI當時推出派拉蒙聯名T-Shirt也引起討論，因為幾乎就像紀念品店內會販售的款式，但價格著實不菲，不過要入手GUCCI單品，百元、千元本來就幾乎不可能，該件上衣也算是入門款。

▲GUCCIＸ派拉蒙影業的Logo白T，正面是派拉蒙的標誌，背面寫著GUCCI。（圖／翻攝官網）



仔細對照GUCCI與GU的派拉蒙聯名T-Shirt的差別，GUCCI款的轉過身來寫著大大的GUCCI，顯示身價非凡的原因，GU背後則是素白。另外，GUCCI的是寬鬆版型，底色是象牙白色，配上天空藍的壯闊雪山Logo；GU的設計則是合身的版型，純白底色搭配寶藍雪山Logo。

▲GUＸ派拉蒙影業的Logo白T，正面是派拉蒙的標誌，背面是純白色，售價NT$290元。（圖／品牌提供、翻攝官網）



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兩者細節仍有差，但差最多的當然是價格，因此要入手的粉絲們可要趕緊入手。另外，GU一口氣推出4種顏色，分別為白、灰、酒紅、海軍藍。

▲GU共推出4款顏色。（圖／翻攝官網）