離家500里　瘦巴巴北極熊闖進工業城覓食　40年來首見

▲一頭瘦骨嶙峋的北極熊，赫然被發現在諾里爾斯克車水馬龍的大馬路上「趴趴走」！（圖／翻攝自西伯利亞時報)

國際中心／綜合報導

俄羅斯西伯利亞北部工業城市諾里爾斯克(Norilsk)上周日(16日)晚，赫然出現一頭瘦骨嶙峋的野生北極熊，在車水馬龍的大馬路上「趴趴走」！

《西伯利亞時報》(The Siberian Times)報導，這是當地睽違40年來，首度出現北極熊。據信是因為氣候暖化，破壞了熊熊熊們在北極圈的棲息地，迫使們牠們南下覓食。這頭北極熊顯然是走了約500公里來到城市尋找食物。

這頭雌熊看起來十分虛弱，幾乎沒有力氣。牠四隻腳都沾滿泥土，有目擊者曾看見牠躺在地上數小時一動也不動。有時候則站起來嗅一嗅周遭，企圖尋找食物。

新聞曝光後，一支負責保護野生動物的團隊周三(19日)趕到現場，檢查北極熊的身體狀況。野生動物專家克拉謝夫斯基(Oleg Krashevsky)說，目前還不清楚這頭北極熊為什麼會跑進城市來，牠十分幼齒，有可能是失去母親。他又說：「這頭北極熊眼神迷濛，視力或許有問題。」

由於全球氣候暖化加速了冰川融化，讓極熊的棲息地遭到嚴重破壞，因此近年來發生有熊熊被迫要到陸地、甚至人類居住的地方尋找食物。

今年2月時，俄羅斯在北冰洋內的新地島(Novaya Zemlaya)發生有數十頭餓得發慌的北極熊闖進民居尋找食物事件，嚇得當局一度宣布當地進入緊急狀態。相關報導及更多精采照片請看這裡