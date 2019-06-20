侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

▲侯佩岑穿風衣式造型的Max Mara上衣搭配開岔裙，贏得網友好評。（圖／翻攝houpatty IG）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑一向是時尚「衣」Q高的女明星，無論是公開亮相或私下穿搭都鮮少發生NG狀況。日前她穿上義大利品牌Max Mara春夏斜肩上衣露出鎖骨，再搭配開岔裙，剛剛好的微性感與優雅風格，再次贏得網友好評，連名媛攝影師陳星

伊都留言稱讚，她親自回應：「我好愛Max Mara這季的設計！」

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▲侯佩岑穿Max Mara斜肩上衣露出鎖骨，優雅且微微性感。（圖／翻攝houpatty IG）

細看侯佩岑身穿的Max Mara斜肩上衣，剪裁很像是風衣的變奏款，俐落且不失女人味；而過膝裙以扣子裝飾，可像她一樣開幾顆扣子小露美腿，台灣引進白色款裙子，定價35,500元。

▲MAX&Co.秋冬系列3 in 1夜藍色長版風衣（上）與卡其色款，各27,800元。（圖／品牌提供，以下同）

台灣雖未進侯佩岑穿的「類」風衣輪廓Max Mara上衣，但同集團的品牌MAX&Co.已推出秋冬款的防風防潑水面料長版風衣，而且是功能性十足的3 in 1設計！透過隱形拉鍊設計可巧妙拆解變身，從原來的長版風衣，變成短版夾克外套或中長裙，風衣原來的收腰效果腰帶，可運用在裙上創造花苞裙的造型，漂亮的剪裁與實穿性都吸引人，共有卡其色與夜藍色兩款。

▲3 in 1長版風衣可變身為短版外套（上）或裙子。