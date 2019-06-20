影／強臂妹嗨玩「360度旋轉飛盤」　下秒安全鎖鬆脫吊掛…整台設施砸腦

▲女子玩遊樂設施鬆脫掉下。（圖／翻攝自Youtube）



記者陳亭伃／綜合報導

不少人周末、假日都喜歡帶著孩子或是伴侶到遊樂場玩樂，看似刺激的遊樂設施也會激發大家挑戰自己極限的衝動，但日前墨西哥北部一處遊樂場就傳出一名女子乘坐類似「360度旋轉飛盤」的遊樂設施，疑似因為倒立下來後因為安全鎖鬆脫，整個人吊掛在上面，現場遊客紛紛嚇壞尖叫。

綜合外媒報導，墨西哥北部赤瓦瓦州一處遊樂市集，一名女子乘坐在一個類似「360度轉盤飛行船」的遊樂設施，該設施首先會大力搖晃，接著倒立豎直，接著轉360度下來，看似相當刺激。但這名女子疑似因為安全鎖鬆脫，在遊樂設施反轉上去後下來，整個人掉落，情急之下女子立刻抓住座椅邊緣，但因為拉扯力量過大，整個人接近地面時，手鬆脫來不及閃躲，遭到遊樂機器大力掃到旁邊。

一旁遊客看到嚇到放聲尖叫，負責控制該遊樂設施的人員也立刻暫停，並且跳進設施內查看女子傷勢。據悉，這處遊樂市集並沒有合法的安全措施跟許可證，目前已經遭到關閉，而受到傷害的女子在被旁人攙扶起後，也自行離去。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。