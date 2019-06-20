愛迪達3線Logo遭判無效　歐盟法院狠批「根本沒特色」！

▲愛迪達商品遭歐盟法院判商品無效。 （圖／翻攝自Adidas官網）

記者陳亭伃／綜合報導

受到眾多潮哥潮妹、運動迷喜愛的經典運動品牌「愛迪達」（Adidas）最著名的「三線」Logo，如今受到商標挑戰。18日在歐盟普通法院裁決，判定愛迪達3條線商標，因不具有「獨特性」在和比利時鞋類品牌Shoe Branding Europe商標戰中，被判敗訴。

根據《路透社》報導，2014年愛迪達註冊代表服裝、鞋類、頭飾的3條紋商標，卻遭到Shoe Branding Europe不服，認為相互侵權，並於2016年向歐盟智慧財產局申請撤銷。事隔3年，歐盟普通法院（General Court of the European Union）裁決，判定愛迪達的3條紋商標「毫無獨特性，此一標誌不是由一系列有規律的重複元素構成的圖案，而是一種普通的象徵符號」，不應被擴大解釋，因此駁回2014年時商標申請。

愛迪達總公司表示，對於判決結果感到相當失望，將思考下一步該如何做才能保護愛迪達的原有初衷。但這項判決仍讓愛迪達的股價19日下挫2.27％，收在267.10歐元。

此外，法院也提到，雖說愛迪達有提出商標在5個歐盟國家使用的證據，但並非全部的歐盟國家。愛迪達將向歐盟最高法院歐州法院提出再上訴，也表示「這項判決將不會影響其他領域對於愛迪達商標的保護」。