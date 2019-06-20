史上最偉大懶人發明！南韓爆紅「切西瓜神器」2秒取出自動變塊狀

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@seesun_store

炎熱的夏天已經來臨，最大的幸福莫過於大口吃上西瓜。愛吃又懶得切的民眾，現在好消息來了，近日南韓爆紅一款懶人神器，只要把機器插入西瓜中，再取出時，西瓜就已經自動切好了，直接送入口中超方便。網友也神回，「簡直是懶人史上偉大發明。」

請繼續往下閱讀...

南韓SNS近日爆紅一款切西瓜神器，長度約26公分，外型像是尺一樣，中間還有鋸齒狀的切割片。看起來沒什麼特別的，不過功能十分強大。首先將西瓜切對半（露出中間紅色瓜肉即可），接著就可以從側面將神器插入瓜肉中，再取出的同時，你就會知道它的厲害了。

因為西瓜已經被均勻切割成同樣大小，十分快速也方便入口，相當於不出兩秒，你就能得到一排整齊的西瓜。最後的步驟當然就是塞入口中了，簡直是夏天最偉大的神器。

切西瓜神器一推出就受到大批網友的支持，不僅能夠快速方便的分離瓜皮和果肉，也不用擔心切到手。另外機器的側面還有尺能調整刻度，也就可以隨心所欲改變切出來的西瓜大小，目前已經在官網開賣了，售價約100元台幣，你就能擺脫切西瓜的煩惱，立馬開團搶購吧！

在 Instagram 查看這則貼文 seesun（@seesun_store）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 8:07 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App