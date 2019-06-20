川普為連任許下3諾言：治好癌症、消滅愛滋+登陸火星！

▲美國總統川普在正式宣布競選連任的造勢大會上對支持者誓言：「我可以保證，永遠，永遠不會讓你們失望。」(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國總統川普周二(18日)在宣布選競連任的造勢大會上，對支持者許下了一些似曾相識的承諾。有外媒認為，川普這些承諾像是「受到競爭對手拜登的啟發」。因為拜登上周也曾發出過類似「治好癌症」這類的言論。

「今日俄羅斯」」(RT)周三報導，川普周二在佛羅里達州奧蘭多「安麗中心」(Amway Center)舉行的造勢大會上正式宣布競選連任。在他「冗長的」演講尾聲時，川普向選民許下承諾：「我們將會拿出很多疾病的治療方法，包括癌症和其他疾病等。而且我們一直在接近此一目標。」

川普同時誇口說：「我們將在美國徹底消滅愛滋病，我們距離此一目標也已經非常接近了。我們將為美國太空人登陸火星打下基礎。」

川普上述承諾受到RT的質疑。RT說，川普有關「治好癌症」的言論大概是受競爭對手、民主黨總統參選人拜登的啟發。拜登上周二(11日)曾在造勢大會上承諾：「我向你們保證，如果我當選總統，你們將看到改變美國最重要的一件事：那就是我們將治好癌症。」

就在川普許下類似承諾前，川普的兒子還在周二的集會上對拜登「治好癌症」的說法提出質疑：「拜登，那為什麼過去50年來，你都沒有這樣做呢？」

RT說，川普今天同樣因為類似的承諾受到頎質疑。 田為在目前人類所知的一百多種癌症當中，有些已經可以治癒，但一些治療方法卻並非對所有人都有效。

不過對於質疑的聲音，川普的支持者反駁說，就算川普兌現了上述3項承諾，民主黨人還是會挑他的毛病。一名叫Charles_S_Viar的網友說：「如果川普治好了癌症與愛滋病，他們也會指控他無照行醫。如果他去了火星，他們也會說是造假的。就像說航太總署(NASA)在登月一事上造假一樣。」

川普這次舉辦造勢大會的「安麗中心」可容納2.5萬人，但川普之前說有超過10萬人報名參加。在活動正式開始前，已經有數百人穿著印有「讓美國再次偉大」口號的T恤在場館外排隊。部分鐵桿「川粉」甚至在場館外等了一個通宵。

在正式宣布競選連任時，川普也誓言說：「我可以保證，永遠，永遠不會讓你們失望。」