電腦被駭！佛州市政遭「癱瘓3周」　官員付1800萬贖金救資料

▲里維拉灘市電腦已被攻擊3周，無法正常運作。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



國際中心／綜合報導

佛羅里達州里維拉灘市（Riviera Beach）一名警察部門的員工，5月29日不小心點開「有毒郵件」，導致市政府電腦被癱瘓了3周，甚至連911電話調度員都沒辦法把電話號碼輸進電腦，最後市議會只好支付65比特幣的贖金給駭客，相當於60萬美元（約台幣1863萬元），並花費近100萬美元（約台幣3105萬元）買新電腦和硬體。

據《紐約時報》報導，如果里維拉灘市想挽救被駭客加密的資料，除了支付贖金沒有別的選擇，因為市政府已經僵持了3周，這段時間身障人士的電子郵件無法運作、員工和供應商沒辦法轉帳，甚至911電話調度員都無法正常輸入獲報的電話號碼。

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▲很多駭客愛收比特幣，因為難以追蹤流向。（示意圖／取自免費圖庫pixaby）



里維拉灘市發言人布朗（Rose Anne Brown）表示，城市裡的3萬5000名居民合力和外部安全顧問尋求解決辦法，得到的建議是「乖乖付贖金」，因為駭客的攻擊越來越複雜且嚴重，繼續拖可能更難解決，但是也沒辦法保證駭客收到錢就會把資料解密。

報導指出，這60萬美元將由保險支付，美國聯邦調查局（FBI）認為，付贖金給駭客只會讓對方更猖狂，所以不支持這項行為，不過其他政府機構大部分都支持付贖金，才能早日解決癱瘓的市政電腦。