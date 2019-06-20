電子煙在口中爆炸！　17歲男「牙齦炸出大洞」牙齒下巴碎裂

▲少年在吸電子煙時，突然在口中爆炸。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國內華達州一名17歲少年為了戒菸，便改用電子煙幫助減輕對菸草的依賴，然而所買的新設備突然在他口裡爆炸，造成幾顆牙齒被炸飛、也打碎了他的下巴，當場無法講話，只能摀著血流如注的臉跑去找母親幫忙，恐怖景象嚇壞對方。

這起案例19日被刊載在最新一期的新英格蘭醫學雜誌中，居住在內華達州伊利市(Ely)的17歲少年亞當斯(Austin Adams)，2018年3月在抽電子煙時，所使用的VGOD電子煙設備突然在他口中爆炸。母親伯頓(Kailani Burton)表示，「兒子跑過來找我，手指著他的嘴，整個人處於震驚狀態中，無法說話。」

家人趕緊開車載著亞當斯前往醫院，結果開了5個小時才抵達位於鹽湖城的Primary Children's Hospital醫院。負責治療的醫生羅素(Katie Russell)表示，「這個孩子下顎被爆炸炸傷，嘴唇周圍也有燒傷」，而且這場爆炸完全出乎傷者意料之外，對方完全不知道自己對設備做了什麼，才會導致爆炸。

另一名協助治療亞當斯的醫生Jonathan Skirko則表示，亞當斯的牙齦也被炸出大洞，嚴重的傷勢讓他感嘆，「我不認為我曾看過像這樣子的電子煙爆炸事件。」目前VGOD電子煙廠商尚未給予回應。