無感地震「3周飆破千次」！南加州掀超級地震恐慌　專家說話了

▲南加州1個月內發生1063次無感地震。（圖／翻攝自美國地質調查局USGS）

國際中心／綜合報導

美國南加州的聖貝納迪諾（San Bernardino）及河濱（Riverside）多個郡近來發生無感地震的次數急遽飆升，過去3周已發生上千次規模3.2以下的無感地震，讓民眾擔憂是否為「超級地震」的前兆。美國地質調查局（US Geological Survey，簡稱USGS）地球物理學家雷諾斯（Andrew Llenos）表示，大多數學者已經達成共識，認為此現象不代表將有毀滅性的災難發生。

《洛杉磯時報》報導，加州地處板塊交界處平均每天都會發生規模3的地震，由於人體幾乎感覺不到，所以往往被忽略。雷諾斯表示，「小地震隨時都在發生，我們只需要提高警覺，準備面對稍大規模的地震，除了那些發生在聖安地斯斷層附近的板塊活動，大部分情況不必太過擔心。」

此外，地震學家瓊斯（Lucy Jones）提到，大部分的人認為頻繁地震可能是災難前兆，但其實並不盡然，「大約只有5％的地震會伴隨更劇烈的板塊活動。」《每日郵報》也指出，3年前聖安地斯斷層也出現類似現象，部分科學家擔心引發骨牌效應，甚至預測了最大規模8.2的地震，所幸最後一切平安。

雷諾斯認為，應該要重新定義什麼是「正常」的情況，「我們都應該要隨時隨地為『超級地震』做好準備，因為我們都知道，未來終究會發生（大地震），只是還不知道是何時、何地。」