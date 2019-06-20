《權力遊戲》一秒到現代！龍后抱幼龍美到爆、夜王穿Off-White變潮人

網友們絕對是世界上最有創意的一群人，總是能夠因應時事，發想出許多令人發笑的創意！去年創立的IG帳號「@gryffindior」，帳號和電影《哈利波特》裡的葛來芬多學院（Gryffindor）與時尚品牌迪奧（Dior）的名字做結合，並將《哈利波特》中的角色與時裝後製做圖上傳至IG，吸引大批網友討論。

而最近影劇話題《冰與火之歌》正熱，@gryffindior更將《冰與火之歌》的角色們後製穿上時裝，看起來不僅無違和，還相當令人耳目一新！往下滑一起來看看

小玫瑰瑪格麗提利爾



飾演小玫瑰瑪格麗提利爾（Margaery Tyrell）的娜塔麗多莫，身為高庭公主的她作風大膽外向，穿起時裝後整體風格也不意外地很合理！

龍后丹妮莉絲&瓊恩雪諾



身為龍后的的丹妮莉絲在第八季《冰與火之歌：權力遊戲》和瓊恩雪諾碰頭的壯闊場景相當經典，再加上後製龍后手上拿著Gucci 2018秋冬時裝秀上的幼龍模型，讓兩人同框的畫面相當有梗！

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喬拉爵士



最後為了拯救龍后犧牲自己的喬拉爵士，在穿上Moncler的羽絨外套後，搖身一變成為時髦大叔！

谷地之王羅賓艾林





瑟曦&詹姆蘭尼斯特





珊莎史塔克





夜王



走了七季，終於走到北境的夜王，褪去戲中的盔甲，換上Off-White 的外套竟意外超搭，向來都不笑的他，相當適合「潮牌＋臭臉」的組合！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG@gryffindior

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