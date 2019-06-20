非核化是關健　美駐北韓特使：無先決條件阻擋美朝會談

▲美國駐北韓特使畢根（Stephen Biegun）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國駐北韓特使畢根（Stephen Biegun）19日於華盛頓大西洋理事會（Atlantic Council）上表示，非核化雖然是川金兩方溝通的關健，但美國並沒有預設任何先決條件阻擋雙方進行談話，只要求平壤在非核化問題上能採取更大的行動。若平壤承諾全面放棄核武，這將會是雙方關係升溫的關鍵。

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▲平壤若承諾全面放棄核武，將會是川金兩方關係升溫的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

據《法新社》報導，畢根19日在華盛頓大西洋理事會上提到，如果沒有可驗證且有意義的非核化步驟，美國無法取得足夠的進展，這絕對是非核化問題的核心，也是未來是否再次展開川金兩方會談的關鍵。畢根也指出，核武進程不是重啟兩方會談的條件，只是美國與北韓以同樣的態度在處理各自領導人於新加坡所作出的其他承諾。

川普為了使金正恩全面放棄核武，對平壤開出各種有利的新條件，包括支持北韓搖搖欲墜的經濟等，但川普卻在北韓要採取具體行動前，堅持不肯鬆綁對北韓的經濟制裁，導致雙方在越南河內的二次會談不歡而散。

畢根表示很感謝北韓官員的努力，卻輕描淡寫的提到南韓所報導的新聞，在川金二會破局後，負責與美國核子會談事務的北韓高階官員金英哲慘遭處決一事，他認為南韓報導的不是事實，過於誇大，且北韓發生的許多事對外是不透明化的。

中國領導人習近平20日應金正恩邀請造訪平壤，儘管北京是北韓國際間最親密的盟友，但卻是北韓這14年來首次有中國領導人前來造訪。

▲中國領導人習近平20日造訪平壤 。（圖／達志影像／美聯社）

畢根表示，儘管中美兩大強權國家在其他方面的意見經常不同，但中美卻一致同意北韓有必要結束核武的計畫。事實上中國願意進行非核化並不是在幫助美國，而是因為這攸關到中國的國家利益才同意，所以美國也期待習近平在出席各項會議期間，能繼續對北韓發出具建設性且適當的非核化訊息。

川普與金正恩2018年在新加坡首度舉行歷史性會談，今年2月又在越南進行二度相會，但最後因雙方理念不同不歡而散，美國與北韓的外交關係便陷入停滯。