正妹超多是「國家品牌」？　烏克蘭總統言論遭轟「性別歧視」

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基稱烏克蘭美女是「國家品牌」，引發爭議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）剛上任不久，最近就出現言論爭議。他17日出訪巴黎時公開提到，「大家都讚美烏克蘭有很多美女，這話當然沒錯，因為她們就相當於是我們的『國家品牌』一樣。」這段「品牌論」一出，立刻引起人權組織的不滿，直呼澤倫斯基根本是在「性別歧視」。

根據《法國國際廣播電台》報導，澤倫斯基抵達巴黎後，在當地的一場演說中表示，「觀光客總是誇讚烏克蘭很美，食物相當可口，烏克蘭人也長得相當漂亮，特別是女性。沒錯！他們說的對，這些美女仍然我們國家品牌的一部份。」

對於澤倫斯基的這番話，烏克蘭非政府組織「人權組織訊息中心」 （Ukraine's Human Rights Information Centre ） 的主任佩瓊琪克（Tetyana Pechonchyk）立刻跳出來回應，「說女生是『國家品牌』根本就是性別歧視！」

她在臉書上指出，前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）2011年曾經在瑞士達佛斯（Davos）的世界經濟論壇演講上，用開玩笑的方式提到，「烏克蘭婦女脫光衣服就是烏克蘭最美的光景」；而才剛卸任的前總統波洛申科（Petro Poroshenko）也曾在記者會上調戲一名女記者「成為我的寶貝吧！」

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▲ 正妹模特兒Antonina（左）和 Shura（右） 都是烏克蘭人（圖／翻攝自instagram／_antonina_vasilchenko_、sugarshura_）

如今，連澤倫斯基都脫口而出這樣的言論，這令佩瓊琪克相當失望，她直言「總統雖然是換人了，但性別歧視依舊繼續存在著。」

民間團體「Insight LGBTQ」也抨擊澤倫斯基，「女性也是人，她們可不是什麼國家的觀光標籤，她們有自己的人權。」要求澤倫斯基立刻向烏克蘭的女性道歉。人權活動家雅蘿瓦雅（Dana Yarovaya）則補充，「烏克蘭的女性不僅只是國家美麗的代表而已，她們許多人都曾參與過政府軍與親俄羅斯分離主義武裝分子的血腥戰役，在當時勇敢站出來為傷兵提供治療，提供軍隊後援。」

隨著言論爭議越演越烈，「我不是你的品牌」（#Iamnotyourbrand）和「我不是你們的觀光品牌」（#Iamnotyourtourismbrand）這兩個相關的主題標籤，目前正在烏克蘭社群媒體之間瘋狂轉發。