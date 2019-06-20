人母失速撞車害11歲兒腦傷身亡　她辯稱：車內有蜘蛛！

▲女司機表示，車禍原因是一隻蜘蛛所造成。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國威爾斯一名母親開車載兒女上學時突然發生車禍，造成11歲兒子頭部嚴重受傷，送醫後傷重死亡，此案近日開庭，她表示因為蜘蛛突然掉到8歲女兒手上，對方被嚇到歇斯底里、一直尖叫，當下為了安撫才會導致撞車。

29歲母親雅戈爾(Cloud Younger)去年5月4日駕車時，車上載著11歲兒子特里斯坦(Tristan Silver)與8歲女兒布蘭文(Branwen)，行經塞羅迪金(Ceredigion)附近的特雷加倫(Tregaron)時，女兒突然歇斯底里害她分心，導致車子衝出白線跑到錯誤方向的車道，撞上一輛由農夫瓊斯(David Glyndwr Jones)所駕駛的拖車。

瓊斯表示，他看到雅戈爾的車突然跨越白線，然而直直朝他衝來，完全沒有要停止的意思，「所有的事情感覺都發生在6秒內，我只能趕緊提醒老婆小心，並且注意我自己，我對於所發生的事感到遺憾，我不明白雅戈爾為何不放慢速度，或轉頭回到她的車道，她有足夠的時間可以這樣做。」

事故造成瓊斯夫婦以及雅戈爾與女兒受輕傷，但特里斯坦卻身受重傷，急救後仍不治身亡。根據警方紀錄，警方首次盤問雅戈爾為何不停車時，她卻對每一個問題都拒絕回答，之後才供稱是因為有蜘蛛掉入車中，後來驗屍官詢問是否要補充任何事情時，也只回答，「如果我記得更多，我會說更多」。

從法醫報告中可發現，車上的每個都人有繫安全帶，且發生事故時路況也十分良好，雅戈爾的檢測報告也沒有顯示她有藥物或是酒精的跡象，只能判斷司機的行為正是造成事故發生的主要原因，本案目前仍在進行調查中。