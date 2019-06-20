美中關稅戰納筆電平板　4大美企聯名反對：價格恐飆19%

▲ 戴爾、惠普、微軟和英特爾的筆電、可拆式平板電腦在美市場銷售佔約52%。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美中貿易談判有了新進展，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）已證實將與中方首席談判代表劉鶴通話。但面對眼前這場關稅戰，戴爾（Dell）、惠普（HP）、微軟（Microsoft）和英特爾（Intel）19日發出聯合聲明，表態反對總統川普把筆記型電腦、平板電腦納入加徵關稅名單，因為此舉將拉高製造成本。

路透社引述聯合聲明內容指出，川普的加稅提議不但衝擊消費者及相關產業，相關措施上路後，很有可能導致筆電、平板的銷售價格上漲約19%，更無助政府扭轉中方貿易操作。此外，此波價格上漲期間落在假期與開學季，且漲價的幅度很有可能讓消費者完全不想購買。

除了上述4間公司外，微軟（Microsoft）、任天堂美國子公司（Nintendo of America Inc.）及索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment LLC）也強調，對遊戲主機徵稅不但損害消費者利益，更衝擊數千個工作機會。

美國貿易代表署目前已針對川普對中國3000億美元商品加徵關稅一事舉辦聽證會，瞭解零售業、製造商以及企業的想法。這波聽證會預定25日結束，新關稅最快7月2日生效。