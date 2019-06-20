風．LUXURY／卡地亞浴缸錶造就橢圓傳奇　巴黎飾釘圈更時髦

▲Baignoire 18K金腕錶小型款337,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）腕錶有不少傳世經典，包括Santos、Tank坦克錶、Crash腕錶都各自有引人入勝的設計背景造就傳奇，1912年問世的Baignoire腕錶亦是，當時路易‧卡地亞重新審視傳統渾圓造型錶款，經過改良拉長線條，形成如浴缸狀的閉合曲線，並以法文的浴缸Baignoire命名，百年演變至今，首度為錶圈裝飾「巴黎飾釘」，更大膽、更時髦了。

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▲Baignoire 18白金小型款鑽錶960,000元。

1910年代卡地亞首度描繪出橢圓形輪廓腕錶，但路易‧卡地亞仍不斷調整，終於創作出浴缸形狀的錶殼，經過進化、微調，至50年代後期成為大眾熟知的微彎橢圓形錶殼，並有獨創的黃K金「Godron」圓紋鑲邊，更凸顯設計感，搭配羅馬數字或阿拉伯數字面盤，流露優雅又個性的韻味，吸引法國影星凱薩琳‧丹妮芙（Catherine Deneuve）等貴客捧場。

▲Baignoire Allongee玫瑰金鑲鑽超大型款腕錶約1,440,000元。

第二次世界大戰過後經濟終於復甦的60年代，正是自由風氣興盛的「搖擺倫敦」（Swinging London）的時代，年輕人追求思想、文化解放，迷你裙等時尚單品應運而生，倫敦卡地亞工坊也感受到流行風潮，設計出超大尺寸的Baignoire Allongée腕錶，長橢圓的線條完全佔滿女性的手腕，當時看來大膽的設計今日已成經典，不少名媛出席晚宴常搭配此款鑽錶亮相。

▲Baignoire Allongee 18K白金鑲鑽中型款腕錶約1,270,000元。

Baignoire系列不僅只有2種樣貌，今年卡地亞推出第3種個性設計，為Baignoire Allongée腕錶創作以「巴黎飾釘」裝飾的實心黃K金錶圈，從各角度欣賞都可見立體飾釘，相當時髦，共有羅馬數字與華麗版的全鑲鑽面盤兩款，後者的中型款與超大型款腕錶各限量100只。



▲錶圈裝飾巴黎飾釘的Baignoire Allongee中型款腕錶約765,000元，鑲鑽超大型款約1,670,000元。