紐西蘭政府砸40億「買回」民眾步槍　最高可獲原價95%賠償金

▲紐西蘭民眾擁槍率佔全球第17名。（圖／翻攝自Facebook／Kumeu Militaria Show）



記者張方瑀／編譯

紐西蘭基督城槍擊案發生後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）在事發一周內迅速宣布，紐西蘭將立法禁止半自動步槍和突擊步槍。根據最新聲明指出，20日將啟動一項耗資逾2億紐幣的「槍枝回購」計畫，政府將付錢「買回」民眾手上的步槍，每支步槍最多可獲得原價95%的賠償。這項計畫將從7月中開始持續到年底，警方已準備好從社區回收大量的槍枝。

紐西蘭財長羅伯遜（ Grant Robertson）及警政署長納許（Stuart Nash）在聯合聲明中表示，政府已撥出2億紐幣（約新台幣40億元），用於回收國內所有半自動步槍和突擊步槍，槍枝擁有者最高可獲得原始價格95%的賠償金，最晚必須在12月20日前回收。羅伯遜表示，「這是一項大工程，但警方做好詳細計畫，預計會從7月中旬開始執行。」

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▲阿爾登在槍擊案過後宣布禁止半自動步槍。（圖／達志影像／美聯社）



今年3月的基督城槍擊案造成51人死亡、數十人受傷。阿爾登宣布會在4月通過新法，「禁止在紐西蘭使用所有軍用類半自動武器（MSSA）和突擊步槍，其他用於將槍枝轉換為MSSA的相關零件，還有所有高容量彈匣均會被禁止。」國會也以119票對1票通過槍枝改革法案，這也紐西蘭數十年來首次對槍枝法進行重大修改。

警方估計，這項計畫將回收1萬4300支步槍，不過在計畫開始之前，就有民眾自行將槍枝交給警方，目前已陸續回收700支，另外還有近5000支已登記回收。根據調查，紐西蘭人口不到500萬，境內卻有150萬支槍，讓該國民用槍枝擁有率高居世界第17名。