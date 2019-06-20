女信徒淪性奴「下體印他名字」　美性愛邪教創辦人被判有罪恐關終身

▲ 雷尼爾的所有罪名成立。（圖／翻攝自YouTube／Keith Raniere Conversations）

國際中心／綜合報導

美國著名的神秘「性愛邪教組織」Nxivm創辦人雷尼爾（Keith Raniere）現年58歲，曾被組織成員封為「先鋒」、「世界上最聰明的男人」等，在布魯克林聯邦法院經過近6周的審理後，由8名男性及4名女性組成的陪審團19日判定他包括性交易、敲詐勒索、監禁婦女、兒童色情等所有罪名成立，可能面臨終身監禁。

紐約東區聯邦檢方指出，將自己描述成學者及天才的雷尼爾實際上是一名操縱大師、一名騙子和邪教組織的犯罪頭目，「他和他同夥的罪行摧毀無數人的婚姻、事業、財富和生活。」

《紐約時報》2017年揭露Nxivm組織的存在，隨即登上各大報頭條。該組織內部一個名為DOS的秘密女性團體成員都是雷尼爾的性奴隸，還必須在下體烙印上代表他名字的英文字母R。

長達6周的審訊中，幾名DOS前成員講述她們如何進入該組織。這些婦女作證指出，雷尼爾試圖控制她們生活的一切，包括她們的約會對象、飲食習慣及體重。為加入該組織，這些女性必須先提供包括裸照在內的個資作為抵押。若她們公然反抗「主人」或公開談論這個秘密女性組織，這些個資就可能成為雷尼爾威脅她們的工具。

許多出庭作證的女性都表示，她們持續參與組織活動是因為害怕裸照被公開。名為妮可的婦女宣稱，雷尼爾蒙住她的雙眼，旁觀一名她不認識的婦女為她口交。另一名女子表示，她和她的2名姊妹都和雷尼爾發生關係後懷孕，更被迫墮胎。