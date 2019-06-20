平腹纖腰有解！木村光希揭露「私下運動」維持模特兒身材

記者曾怡嘉 / 綜合報導

16歲的木村光希（Kōki），在日本有著最強星二代之稱，在藝能界更是大家捧在手心的有公主，頂著爸媽的光環並承襲兩人優點，年紀小小就有著170cm的纖細身材，天生模特兒架子，除了先天好條件，後天又是如何維持美麗線條呢？

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 17 日 下午 6:08 張貼

最近光希在IG上分享了一支運動影片，引起了大家的好奇，影片上寫著one of the exerise i do，這個運動就是Plank，它不僅能訓練手腳肌肉，鍛鍊核心的效果也不錯，對腰背線條很有幫助。

Plank是於家中常見的基本動作，又稱為棒式，在健身的領域中又叫做平板支撐，這個動作被公認為是訓練核心最有效辦法之一。

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影片中光希除了做基本的Plank外，她更進階讓臀部往左右兩邊擺動，幫助進一步鍛鍊腰部和下半身，當強度增加，身體腰背與腿部線條就更明顯。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 27 日 下午 6:22 張貼

女孩們若你對運動還沒想法，不妨試試光希正在做的Plank吧！在盛夏來臨前練出纖腰，誰說不可能？

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