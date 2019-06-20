習近平專機飛往北韓！　金正恩料「另闢新徑」突破與美談判僵局

▲ 金正恩與習近平將於平壤會面。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平今明2日（20、21日）應北韓領導人金正恩邀請出訪，稍早已經出發。這是習近平掌權以來首度到訪北韓；也是前最高領導人胡錦濤2005年出訪後，14年來首位到訪北韓的中國最高領導人。

南韓媒體指出，習近平預計搭乘專機抵達平壤順安國際機場。有鑑於過去中國領導人出訪時，北韓前領導人金日成及金正日都親自前往迎接，金正恩稍晚應也會現身機場迎接。

外界多預測，二位元首會在2天1夜的行程中舉行會談、晚宴並造訪位於平壤的北韓中國友誼塔，彰顯兩國的好交情及戰略合作關係。兩人是否將進一步討論包括朝鮮半島無核化等區域情勢問題，受到全球矚目。

此外，自2月底越南「川金二會」破局以來，美國及北韓對話陷入僵局，北韓與俄羅斯及中國等長久以來的盟國外交往來則逐漸頻繁。外界都在關注，金正恩是否能透過此次習金會找到新的出路。

金正恩年初發表新年演說時表示，「若美國持續制裁及壓迫，我不得不守護自主權及國家的最高利益，為朝鮮半島的和平及穩定另尋新的途徑」；4月最高人民會議中發表施政演說時則表示，「我們會保持耐性到今年年底」，要求美國在期限內改變談判的態度及方法。

然而，距北韓開出的時限僅剩不到半年，金正恩與川普破冰的可能性似乎不高。外界多期待，金正恩將透過第5次習金會再度闡明過去對國際社會公開的棄核意願。此外，此次會談具習近平首度出訪北韓的象徵意義，可能因此對平壤提供經濟援助做為禮物。

習近平過去出訪友邦或開發中國家時，都會提出經濟援助方案作為贈禮。儘管在國際社會對北韓制裁的框架之下，欲提供援助有一定難度，還是可能提出人道糧援、肥料援助等。

此外，二位元首還可能探討邊境合作方案；雖無法立即擬定具體協力方案，仍會針對金正恩相當重視的新義州市、三池淵、慈江道等重點地區商討開發特區、開發區等。