美國會推修法「確保香港特殊地位」　裴洛西：沒有兩制就無特權

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）19日表示，美國兩黨應盡速立法，要求白宮證明北京當局繼續維持香港的特殊地位，希望藉此保護在「一國兩制」關係下的香港。「反送中」遊行期間，裴洛西就曾透過聲明指出，《逃犯條例》危害美國和香港20多年來建立的緊密關係，未來會與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》。

裴洛西向記者表示，「這項立法表明，美國不再假設中國確實施行一國兩制。」以美國現行法律來看，香港被視為一個特殊的經濟區，享有中國大陸人民沒有的權利，「我們必須立法要求川普政府證明，香港的特殊地位仍然有效。」若是香港成為「一國」而無「兩制」，那麼所有的特權將會被收回，原本簽訂的協議也要重新安排。

裴洛西在「反送中」遊行第一次舉行時，就透過聲明表示，《逃犯條例》危害美國和香港20多年來建立的緊密關係，若是條例真的通過，美國國會將別無選擇，會重新評估香港在「一國兩制」的框架之下，是否保有「充分自治」，並且將會與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》。

香港「反送中」遊行吸引近兩百萬人民上街，迫使香港特首林鄭月娥暫緩《逃犯條例》，並公開向民眾致歉。裴洛西也大讚港人上街的景象是「令人嘆為觀止的美麗」。

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