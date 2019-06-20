美傳奇機長「薩利」模擬「波音737事故」：機長訓練遠遠不足





▲美國傳奇機長薩利（Chesley Burnett "Sully" Sullenberger）。（圖／翻攝臉書／Captain C.B. Sully Sullenberger）



國際中心／綜合報導

眾議院運輸小組委員會19日針對波音737MAX的聽證會，美國傳奇機長薩利（Chesley Burnett "Sully" Sullenberger）在會上指出，自己曾模擬波音737 Max控制軟件的故障狀況，所以能理解當時機師嘗試想挽救卻無能為力的困境。他也指出，機長應接受足夠的訓練，才能夠應對一切在飛行時碰到的緊急狀況。

薩利在聽證會上表示，「我們必須確保駕駛飛機的每位飛行員熟識飛行知識和技術，並是能獨立操作飛機且具備設備操作和應對緊急狀況的能力。」他說，僅僅在IPAD上瞭解飛機的操作設備，這對機師訓練而言遠遠不夠，駕駛員必須擁有真正實戰的飛行經驗來為緊急狀況做好準備。



薩利先前也在臉書指出，涉事副駕駛只有200小時飛行經驗，與美國的最低要求相差甚遠，根本不適合參與操作民航機，當真正的緊急情況發生時，機長和副機長不可能會有足夠的時間，來討論狀況發生後的每一步，必須根據自身的飛行經驗來判斷。

兩架波音737 MAX在3月份先後在埃塞俄比亞和印度尼西亞失事，共造成346人死亡。調查資料顯示控制軟件出現故障，讓機師無法操控飛機，該問題一直是航班事故的調查重點。



美國「哈德遜河奇蹟」今年屆滿10週年。2009年1月15日，薩利操控受到鳥擊而導致兩具發動機均失效的全美航空1549號班機，迫降於紐約曼哈頓的哈德遜河上，機上155名乘客和機組人員無人傷亡，因此被美國人稱作「國家英雄」，事件被改編為電影「薩利機長」。